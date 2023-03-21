Ибрагимович объяснил, почему не завершил карьеру после чемпионства «Милана» 

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович назвал причину, по которой не закончил свою профессиональную карьеру в прошлом году.

Отмечается, что швед получил тяжелую травму в мае 2022 года и не появлялся на поле около десяти месяцев.

«Завязать с футболом после скудетто было бы слишком просто для меня. На протяжении года мне сделали три операции на колене, уже казалось, что ситуация не улучшится, однако все обошлось. Я никогда не задумался над тем, чтобы уйти. Сложности лишь вдохновляют меня», – приводит слова 41-летнего игрока журналист Альфредо Педулла в своих соцсетях.

Добавим, что Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. В текущем сезоне за команду Стефано Пиоли он провел четыре матча и забил один гол.