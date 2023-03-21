Беккачече сменил Мачина на посту главного тренера «Эльче»

Себастьян Беккачече официально возглавил «Эльче» после уходе Пабло Мачины с должности главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба зелено-полосатых.
Отмечается, что ранее 42-летний специалист работал помощником тренера Хорхе Сампаоли в сборных Чили и Аргентины.
Сообщается, что аргентинец подписал контракт с командой Ла Лиги до лета 2024 года.
Напомним, что в настоящее время «Эльче» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 13 очков после 26 проведенных матчей. В следующем туре, 1 апреля аутсайдерам предстоит встреча с «Барселоной».