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Беккачече сменил Мачина на посту главного тренера «Эльче»

Испанский клуб назначил нового наставника в шестой раз за сезон. 
21 марта 2023 19:19
автор: Глеб Шевяков

Себастьян Беккачече официально возглавил «Эльче» после уходе Пабло Мачины с должности главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба зелено-полосатых.

Отмечается, что ранее 42-летний специалист работал помощником тренера Хорхе Сампаоли в сборных Чили и Аргентины.

Сообщается, что аргентинец подписал контракт с командой Ла Лиги до лета 2024 года.

Напомним, что в настоящее время «Эльче» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 13 очков после 26 проведенных матчей. В следующем туре, 1 апреля аутсайдерам предстоит встреча с «Барселоной».

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