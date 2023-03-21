Форвард «Наполи» Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро

Известный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов, играющих в чемпионате Италии.

По версии экспертов сайта, самым дорогим игроком серии А сейчас является форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Его стоимость составляет 100 миллионов евро.

Отметим, что значительно прибавил в стоимости другой футболист неаполитанского клуба Хвича Кварацхелия. Грузинский игрок увеличил свою цену на 25 млн и теперь стоит 85 миллионов.

Добавим, что в марте 2022 года Кварацхелия покинул казанский «Рубин». Тогда его стоимость была 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Хвича забил 14 голов и сделал 16 результативных передач в 30 матчах.