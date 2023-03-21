Мендилибар возглавил «Севилью» после увольнения Сампаоли 

«Севилья» назначила на должность главного тренера команды Хосе Луиса Мендилибара. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что ранее тренерскую должность клуба Ла Лиги покинул аргентинский специалист Хорхе Сампаоли.

Сообщается, что 62-летний испанец подписал трудовое соглашение с «мингиянцами» до конца нынешнего сезона.

Напомним, что за свою карьеру Мендилибар тренировал «Эйбар», «Леванте», «Осасуну», «Атлетик», «Вальядолид», а также «Алавес», который покинул в апреле прошлого года.

В настоящий момент «Севилья» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков после 26 проведенных встреч.