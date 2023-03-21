«Арсенал» нацелился на полузащитника «Лацио» Милинковича-Савича 

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность покупки хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что контракт полузащитника с римской командой рассчитан до лета 2024 года.

Как утверждает источник, бело-голубые опасаются, что 28-летний игрок может покинуть клуб по истечении трудового соглашения и хотят получить прибыль с его продажи. Сообщается, что «Арсенал» желает воспользоваться ситуацией вокруг игрока сборной Сербии. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Добавим, что Милинкович-Савич перешел в «Лацио» в 2015 году. В текущем сезоне за команду Маурицио Сарри он провел 36 матчей, отметился шестью голами и восьмью ассистами.