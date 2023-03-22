ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

По решению суда Гави может уйти из «Барселоны» летом в качестве свободного агента

22 марта 2023 20:24
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Барселоны» Гави может покинуть команду в качестве свободного агента после решения суда. Об этом сообщает The Athletic.

Гави по-прежнему сможет играть за клуб в обычном режиме, но решение суда означает, что хавбек беспрепятственно может покинуть каталонский коллектив ближайшим летом. В команде уже заявили, что намерены вступить в дальнейшие разбирательства по этому вопросу.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гави принял участие в 24 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 90 млн. «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. Команда набрала 68 очков в 26 турах и опережает идущий вторым мадридский «Реал» на 12 баллов.

источник: «Советский спорт»
«Арсенал» нацелился на полузащитника «Лацио» Милинковича-Савича 
В сербе лично заинтересован наставник «канониров» Микель Артета. 
21.03.2023 19:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Наполи» Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро
Форвард «Наполи» Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро
Грузинский футболист ранее выступал за «Рубин».
21.03.2023 19:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мендилибар возглавил «Севилью» после увольнения Сампаоли 
Испанец находился без работы с апреля 2022 года.
21.03.2023 19:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Беккачече сменил Мачина на посту главного тренера «Эльче»
Испанский клуб назначил нового наставника в шестой раз за сезон. 
21.03.2023 19:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ибрагимович объяснил, почему не завершил карьеру после чемпионства «Милана» 
Ибрагимович объяснил, почему не завершил карьеру после чемпионства «Милана» 
«Россонери» выиграли Серию А в прошлом сезоне. 
21.03.2023 19:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Шахтер» объявил о продлении контракта с защитником Матвиенко 
Ранее 26-летний футболист входил в сферу интересов клуба АПЛ.
21.03.2023 18:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Во время Рамадана в АПЛ могут ввести паузы в матчах для игроков-мусульман
В течение месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.
21.03.2023 18:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Реал» хочет приобрести нападающего «Челси» Хаверца 
«Реал» хочет приобрести нападающего «Челси» Хаверца 
Королевский клуб может попытаться подписать немца следующим летом.
21.03.2023 18:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дешам подтвердил назначение Мбаппе новым капитаном сборной Франции
Дешам подтвердил назначение Мбаппе новым капитаном сборной Франции
Ранее повязка была на футболке вратаря.
21.03.2023 17:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика