Максим Деменко: В прошедших играх сборная России ничего не показала

«Будет тяжело. Конечно, мы будем болеть, переживать. Хочется увидеть костяк команды, полноценный состав, а не экспериментальный. В прошедших играх мы ничего не показали, играя с не самыми сильными соперниками», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Напомним, что сборная России была отстранена от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в марте 2022 года.

Из-за этого национальная команда не примет участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.

Подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном 23 марта. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени. 27 марта россияне проведут встречу с Ираком. Игра состоится в Санкт-Петербурге.