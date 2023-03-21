«Реал» нашел альтернативу Беллингему в «Манчестер Сити»

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Об этом сообщает американская пресса.

Отмечается, что контракт португальца с «горожанами» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Как утверждает источник, королевский клуб считает трансфер 28-летнего футболиста запасным вариантом и предпримет попытку подписать игрока в случае провала с переходом полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Напомним, что Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В текущем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он провел 39 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.