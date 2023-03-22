Сборная России прилетела в Тегеран для к подготовки к товарищескому матчу с командой Ирана

Сборная России прилетела в Ирана, для подготовки к товарищескому матчу с местной национальной командой.

Как сообщает пресс-служба коллектива Валерия Карпина, самолет с футболистами уже приземлился в аэропорту Тегерана. В телеграм-канале опубликовано видео с подписью «Привет, Тегеран».

Ранее стало известно, что в игре не примут участие легионеры: Александр Головин (»Монако» и Алексей Миранчук (»Торино»)

Добавим, что товарищеский матч между сборными России и Ирана состоится 23 марта. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.