Бербатов хочет видеть Осимхена в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов посоветовал манкунианцам подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Отмечается, что нигериец является лучшим бомбардиром Серии А в этом сезоне.

«Сейчас Осимхен просто великолепен. Это молодой футболист, обладающий потрясающей скоростью, отличной игрой в воздухе и голевым чутьем. Его забитые мячи за «Наполи» невероятны. Он обязан быть главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» летом, если команда нуждается в форварде», – приводит слова Бербатова британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Наполи» Осимхен провел 29 матчей, забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в 100 миллионов евро.