Пирес считает несправедливым назначение Мбаппе на роль капитана сборной Франции 

Экс-полузащитник «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о присвоении капитанской повязки сборной Франции нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Отмечается, что сегодня об этом решении объявил наставник «трехцветных» Дидье Дешам.

«Мне кажется нелогичным назначение капитаном Мбаппе. Я бы хотел видеть в этой роли форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Он заслуживает этого, учитывая все то, что он сделал для национальной команды за эти годы. Считаю, это проявление неуважения к нему. Это единственный футболист французской сборной, который стабильно выступал на высоком уровне на мундиале в Катаре», – приводит слова Пиреса французская пресса.

Напомним, что Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. С тех пор за национальную команду он провел 117 матчей, забил 42 гола и отдал 36 результативных передач.