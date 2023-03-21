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Пирес считает несправедливым назначение Мбаппе на роль капитана сборной Франции 

По мнению бывшего игрока «Арсенала», Антуан Гризманн заслужил стать лидером французской национальной команды.
Пирес считает несправедливым назначение Мбаппе на роль капитана сборной Франции 
21 марта 2023 21:04
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Экс-полузащитник «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о присвоении капитанской повязки сборной Франции нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Отмечается, что сегодня об этом решении объявил наставник «трехцветных» Дидье Дешам.

«Мне кажется нелогичным назначение капитаном Мбаппе. Я бы хотел видеть в этой роли форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Он заслуживает этого, учитывая все то, что он сделал для национальной команды за эти годы. Считаю, это проявление неуважения к нему. Это единственный футболист французской сборной, который стабильно выступал на высоком уровне на мундиале в Катаре», – приводит слова Пиреса французская пресса.

Напомним, что Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. С тех пор за национальную команду он провел 117 матчей, забил 42 гола и отдал 36 результативных передач.

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