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«ПСЖ» рассчитывает продлить контракт с Рамосом 

Парижане предложили испанцу новое трудовое соглашение с пониженной зарплатой.
«ПСЖ» рассчитывает продлить контракт с Рамосом 
21 марта 2023 21:30
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Keystone Press Agency

«ПСЖ» желает продолжить сотрудничество с защитником команды Серхио Рамосом. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что испанский футболист присоединился к красно-синим в качестве свободного агента летом 2021 года.

По информации источника, парижский клуб предложил 36-летнему игроку годичный контракт с сокращением заработной платы. Сообщается, что команда Лиги 1 бережет финансы ради продления соглашения с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Добавим, что в текущем сезоне за «ПСЖ» Рамос провел 36 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с парижанами истекает ближайшим летом.

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