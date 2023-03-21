«ПСЖ» рассчитывает продлить контракт с Рамосом 

«ПСЖ» желает продолжить сотрудничество с защитником команды Серхио Рамосом. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что испанский футболист присоединился к красно-синим в качестве свободного агента летом 2021 года.

По информации источника, парижский клуб предложил 36-летнему игроку годичный контракт с сокращением заработной платы. Сообщается, что команда Лиги 1 бережет финансы ради продления соглашения с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Добавим, что в текущем сезоне за «ПСЖ» Рамос провел 36 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с парижанами истекает ближайшим летом.