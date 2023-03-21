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Агент Артура заявил, что его клиент вернется в «Ювентус» по завершении сезона

Бразилец был арендован «Ливерпулем» у туринского клуба осенью 2022 года.
Агент Артура заявил, что его клиент вернется в «Ювентус» по завершении сезона
21 марта 2023 22:03
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Ливерпуль»

Футбольный агент, представляющий интересы полузащитника Артура, поделился мнением о ближайшем будущем своего клиента.

Отмечается, что в настоящий момент бразильский хавбек выступает за «Ливерпуль» на правах аренды.

«Артуру сильно не повезло с травмами. Все идет к тому, что в июле он вновь станет футболистом «Ювентуса», – приводит слова агента зарубежная пресса.

Сообщается, что ранее возращение 26-летнего игрока в стан «бьянконери» подтвердил журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Добавим, что в текущем сезоне за основную команду «Ливерпуля» Артур провел одну игру и не отметился результативными действиями.

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