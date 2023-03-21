«Фиорентина» переедет на другой стадион на время реконструкции домашней арены

Домашняя арена «Фиорентины» – «Артемио Франки» будет закрыта на реконструкцию.

Отмечается, что в данный момент проходит согласование деталей строительства.

«Поле «Франки» будет недоступно для «Фиорентины» в течение двух лет. С середины 2024 до середины 2026 года. Реконструкция начнется ближайшим летом. Я уже сообщил эту информацию директору «фиалок» Джо Бароне», – приводит слова мэра Флоренции Дарио Нарделлы итальянская пресса.

Напомним, что родной стадион «Фиорентины» основан в 1931 году и был уже однажды реконструирован в преддверии чемпионата мира 1990 года.