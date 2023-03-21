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Мотта может сменить Индзаги на посту главного тренера «Интера» 

«Нерадзурри» следят за работой наставника «Болоньи». 
Мотта может сменить Индзаги на посту главного тренера «Интера» 
21 марта 2023 22:37
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио заявил, что Тьяго Мотта претендует на должность главного тренера «Интера».

Отмечается, что в настоящий момент 40-летний специалист возглавляет «Болонью».

«Предположу, что он может стать новым тренером «Интера» следующим летом. Команда по-прежнему следит за его работой и тщательно изучает его подход к тренерской деятельности. Он один из главных кандидатов на этот пост в случае ухода Индзаги», – приводит слова Ди Марцио итальянская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 50 очков после 27 матчей. «Болонья» располагается на десятой строчке, имея в своем активе 37 очков.

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