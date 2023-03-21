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Генич – о неудачах «Зенита»: Есть ощущение, что легионерам стало скучно

Комментатор предположил, с чем связан спад команды.
21 марта 2023 22:51
автор: Артур Гичунцев

Спортивный журналист Константин Генич прокомментировал последние неудачи «Зенита».

Напомним, команда Сергея Семака вылетела из Кубка России, уступив московскому «Динамо» (1:1, пенальти – 4:5). Затем действующий чемпион страны проиграл ЦСКА в матче РПЛ (0:1).

«С каждым матчем у «Зенита» проблемы. Есть ощущение, что легионерам стало скучно. Смотрю на Вендела, и его вообще не возбуждает то, что происходит на поле. Клаудиньо еще не в оптимальных кондициях. Большое количество ошибок у Дугласа Сантоса, который всегда отличался определенной стабильностью. Кассьерра абсолютно потух», – заявил Генич для «РБ-Спорт».

«Зенит» продолжает лидировать в таблице чемпионата России. Питерцы опережают идущий на 2-м месте «Ростов» на 7 очков.

источник: «РБ-Спорт»
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