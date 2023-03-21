Хайкин близок к возращению в «Буде-Глимт»

Вратарь «Бристоль Сити» Никита Хайкин может совершить свое возвращение в «Буде-Глимт». Об этом сообщают норвежские СМИ.

Отмечается, что россиянин защищал цвета норвежского клуба с 2019 по 2022 годы и дважды в составе команды становился чемпионом страны.

Как утверждает источник, «молнии» столкнулись с проблемой в поисках нового вратаря, поэтому намерены вернуть бывшего голкипера в команду в ближайшее время. Сообщается, что контракт 27-летнего игрока с клубом Чемпионшипа будет расторгнут в скором времени и футболист отправиться в Норвегию, чтобы в качестве свободного агента присоединиться к «Буде-Глимт».

Напомним, что Хайкин перешел в «Бристоль Сити» в конце января 2023 года, за который не провел ни одной игры.