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«Челси» раздумывает о расторжении контракта с Обамеянгом 

Габонец желает вновь стать игроком «Барселоны». 
21 марта 2023 23:07
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Челси» может прекратить сотрудничество с нападающим команды Пьером-Эмериком Обамеянгом в ближайшее время. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что контракт 33-летнего футболиста с «пенсионерами» рассчитан до лета 2024 года.

По информации источника, габонский игрок несчастен в лондонской команде и планирует вернуться в «Барселону» следующим летом. Синие готовы рассторгнуть трудовое соглашение с форвардом, так так он не заинтересован в дальнейшем выступлении за клуб АПЛ.

Напомним, что Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» за 12 миллионов евро в сентябре 2022 года. В текущем сезоне за лондонцев он провел 18 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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