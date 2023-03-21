Де Брюйне стал капитаном сборной Бельгии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне стал новым капитаном сборной Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Отмечается, что в качестве вице-капитанов были представлены Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа.

Сообщается, что 31-летний хавбек стал лидером национальной команды после того, как нападающий «Реала» Эден Азар объявил о завершении карьеры на международном уровне.

Напомним, что де Брюйне дебютировал за сборную Бельгии в августе 2010 года. Всего за «красных дьяволов» он провел 97 матчей, забил 25 голов и отдал 46 результативных передач.