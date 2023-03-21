«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Беннасеру

Руководство «Арсенала» планирует подписать хавбека «Милана» Исмаэля Беннасера. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что ранее 25-летний футболист выступал в молодежных командах «канониров».

Сообщается, что лондонский клуб рассчитывает приобрести алжирского игрока и готовы включить в сделку форварда Фоларина Балогуна, который в настоящее время арендован «Реймсом».

Добавим, что Беннасер присоединился к «Милану» в 2019 году. В текущем сезоне за команду Стефано Пиоли он провел 31 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.