Хайкин вернулся в «Буде-Глимт»

Российский голкипер Никита Хайкин вернулся в «Будё-Глимт», сообщается на официальном сайте норвежского футбольного клуба.

Новое соглашение с 27-летним вратарем рассчитано до лета 2026 года.

«Такое ощущение, что я вновь дома. Для меня это отличная возможность продолжать развиваться. Не проходит и дня, чтобы я не думал о клубе. Я очень скучал по нему», – цитирует Хайкина пресс-служба команды.

Хайкин выступал за «Будё-Глимт» с 2019 года, покинув клуб в начале этого года в качестве свободного агента и перейдя в английский «Бристоль Сити», в котором не провел ни одного матча.