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Буффон назвал самых техничных футболистов, с которыми играл

Примечательно, что в списке не оказалось ни одного иностранного игрока.
22 марта 2023 09:20
автор: Артур Гичунцев

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, отыгравший большую часть карьеры в «Ювентусе», назвал самых техничных футболистов, с которыми выступал за одну команду.

Так, в его списке оказались Андреа Пирло, Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо, Антонио Ди Натале и Антонио Кассано. Слова Буффона приводит YouTube-каналу Bobo TV.

Напомним, Джанлуиджи Буффон – чемпион мира в составе сборной Италии. Помимо «Ювентуса» он также выступал за «ПСЖ».

В данный момент 45-летний голкипер защищает цвета «Пармы», выступающей в Серии В. На его счету 11 матчей, 16 пропущенных мячей и 3 «сухаря».

источник: «Советский спорт»
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