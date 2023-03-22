Буффон назвал самых техничных футболистов, с которыми играл

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, отыгравший большую часть карьеры в «Ювентусе», назвал самых техничных футболистов, с которыми выступал за одну команду.

Так, в его списке оказались Андреа Пирло, Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо, Антонио Ди Натале и Антонио Кассано. Слова Буффона приводит YouTube-каналу Bobo TV.

Напомним, Джанлуиджи Буффон – чемпион мира в составе сборной Италии. Помимо «Ювентуса» он также выступал за «ПСЖ».

В данный момент 45-летний голкипер защищает цвета «Пармы», выступающей в Серии В. На его счету 11 матчей, 16 пропущенных мячей и 3 «сухаря».