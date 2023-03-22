Альба признался, что тяжело пережил уход Месси из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба выразил надежду, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси однажды вернется на «Камп Ноу». По словам испанца, он тяжело пережил уход нападающего летом 2021 года.

«Надеюсь, он вернется в «Барселону». Так будет лучше для клуба и для него», – отметил защитник сине-гранатовых.

«День, когда об этом было объявлено, я говорил с ним. Он сказал, что этот день наступит завтра, и что он приехал с Ибицы для подписания контракта. Я увидел новость с женой и не поверил. Две минуты я был в недоумении. Это было тяжело, потому что у нас великолепные отношения. Я не мог поверить, что Лео покидает «Барсу», – добавил Альба в беседе с испанскими СМИ.

Напомним, Месси выступал за первую команду каталонцев с 2005 года. Он покинул клуб, так как не смог продлить контракт из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что 35-летний форвард не может договориться с «ПСЖ» о продлении договора и рассматривает различные варианты, в том числе возвращение на «Камп Ноу».