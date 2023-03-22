«Наполи» оценивает трансфер Осимхена в 150 миллионов евро

Руководство «Наполи» оценивает трансферную стоимость нигерийского нападающего Виктора Осимхена в 150 миллионов евро, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, в команде еще не определились с будущим лучшего бомбардира чемпионата Италии этого сезона. Осимхеном интересуются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Сам футболист хотел бы перейти в английскую премьер-лигу.

Однако Осимхен может остаться в «Наполи», если команда завершит сезон с хорошим результатом. После 27 туров команда лидирует в Серии А, опережая на 19 очков «Лацио».

В этом сезоне Осимхен провел 29 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 5 результативных передач.