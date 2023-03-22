Скалони заявил, что постарается отговорить Месси от ухода из сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал слухи о желании форварда «ПСЖ» Лионеля Месси завершить международную карьеру.

«Лионель в порядке, он здесь, чтобы играть. Мы будем продолжать вызывать его в сборную, пока он не скажет иначе. И даже когда он изменит свою позицию, я постараюсь его убедить», – сказал Скалони зарубежным СМИ.

Напомним, Месси 35 лет. По некоторым данным, ЧМ в Катаре стал последним турниром в карьере нападающего. Ожидается, что футболист объявит о завершении международной карьеры в ближайшее время. К слову, нападающий выступает за первую команду «альбиселесте» с 2005 года. В его активе 172 матча и 98 голов.