Полузащитник «Манчестер Сити» Силва может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может перейти в летнее трансферное окно в «ПСЖ», сообщают испанские СМИ.

По данным источника, 28-летний игрок также находится в сфере интересом «Барселоны», но каталонский клуб испытывает проблемы с трансферами из-за сложной финансовой ситуации. В «Сити» оценивают трансфер Силвы в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает трансфер Силвы в качестве альтернативы для полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

В нынешнем сезоне португалец, чей контракт рассчитан до 2025 года, провел 39 матчей за «Сити» во всех турнирах, сал автором четырех голов и пяти результативных передач.