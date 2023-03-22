ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Оренбург» продает билеты на матч с «Ростовом» по 10 рублей

Цена будет действительна до 1 апреля.
22 марта 2023 12:39
автор: Александр Евграфов

Билеты на матч 22-го тура между «Оренбургом» и «Ростовом» будут стоить 10 рублей, сообщается на сайте «Оренбурга».

«Учитывая, что матч «вынесен» на понедельник, футбольный клуб «Оренбург» запускает акцию: только в марте и только на официальном сайте билет на матч «Оренбург» - «Ростов» за 10 рублей. 1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены. Нам нужна ваша поддержка, оформляйте карту болельщика - и на стадион», - говорится в сообщении.

Матч между «Оренбургом» и «Ростовом» состоится в понедельник, 10 апреля. Игра начнется в 17:00 мск.

источник: «Советский спорт»
«Оренбург» продает билеты на матч с «Ростовом» по 10 рублей
Цена будет действительна до 1 апреля.
22.03.2023 12:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тикнизян признался, что сделал выбор в пользу сборной Армении из-за отстранения России
Национальная команда находится под санкциями УЕФА и ФИФА.
22.03.2023 12:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Манчестер Сити» Силва может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Его кандидатура является одной из приоритетных в штабе парижан.
22.03.2023 12:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Скалони заявил, что постарается отговорить Месси от ухода из сборной Аргентины
По некоторым данным, ЧМ в Катаре стал последним турниром в карьере нападающего.
22.03.2023 11:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Наполи» оценивает трансфер Осимхена в 150 миллионов евро
В клубе еще не определились с будущим лучшего бомбардира чемпионата Италии этого сезона.
22.03.2023 11:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
В Италии определили даты полуфиналов Кубка страны
«Интер» и «Ювентус» сыграют 4 и 26 апреля.
22.03.2023 10:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
Кассано сделал прогноз на матчи «Милана» и «Наполи» в Лиге чемпионов
Команды поспорят за выход в четвертьфинал.
22.03.2023 10:13
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Альба признался, что тяжело пережил уход Месси из «Барселоны»
Форвард покинул команду летом 2021 года.
22.03.2023 09:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Буффон назвал самых техничных футболистов, с которыми играл
Примечательно, что в списке не оказалось ни одного иностранного игрока.
22.03.2023 09:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хайкин вернулся в «Буде-Глимт»
Ранее вратарь выступал за норвежский клуб с 2019 года.
22.03.2023 08:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика