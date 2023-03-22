«Оренбург» продает билеты на матч с «Ростовом» по 10 рублей

Билеты на матч 22-го тура между «Оренбургом» и «Ростовом» будут стоить 10 рублей, сообщается на сайте «Оренбурга».

«Учитывая, что матч «вынесен» на понедельник, футбольный клуб «Оренбург» запускает акцию: только в марте и только на официальном сайте билет на матч «Оренбург» - «Ростов» за 10 рублей. 1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены. Нам нужна ваша поддержка, оформляйте карту болельщика - и на стадион», - говорится в сообщении.

Матч между «Оренбургом» и «Ростовом» состоится в понедельник, 10 апреля. Игра начнется в 17:00 мск.