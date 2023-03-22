ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Порту» Груйичем

К полузащитнику «Порту» также проявляет интерес «Милан».
22 марта 2023 13:12
автор: Александр Евграфов

«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Порту» Марко Груйича, в летнее трансферное окно, сообщают сербские СМИ.

По данным источника, представители «МЮ» уже контактировали с агентом футболиста. Отмечается, что Груйич может и сам отказаться от трансфера, поскольку выступал за «Ливерпуль» и более за этот клуб.

Помимо «МЮ» на Груйича претендует «Милан», который заинтересован в переходе. В 30 матчах за «Порту» во всех турнирах полузащитник забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Игроки детских инклюзивных команд посетили тренировку сборной России
Игроки детских инклюзивных команд посетили тренировку сборной России
Дети побывали на базе национальной команды в подмосковном Новогорске.
22.03.2023 13:27
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Порту» Груйичем
К полузащитнику «Порту» также проявляет интерес «Милан».
22.03.2023 13:12
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Оренбург» продает билеты на матч с «Ростовом» по 10 рублей
Цена будет действительна до 1 апреля.
22.03.2023 12:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тикнизян признался, что сделал выбор в пользу сборной Армении из-за отстранения России
Национальная команда находится под санкциями УЕФА и ФИФА.
22.03.2023 12:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Манчестер Сити» Силва может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Его кандидатура является одной из приоритетных в штабе парижан.
22.03.2023 12:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Скалони заявил, что постарается отговорить Месси от ухода из сборной Аргентины
По некоторым данным, ЧМ в Катаре стал последним турниром в карьере нападающего.
22.03.2023 11:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Наполи» оценивает трансфер Осимхена в 150 миллионов евро
В клубе еще не определились с будущим лучшего бомбардира чемпионата Италии этого сезона.
22.03.2023 11:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
В Италии определили даты полуфиналов Кубка страны
«Интер» и «Ювентус» сыграют 4 и 26 апреля.
22.03.2023 10:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
Кассано сделал прогноз на матчи «Милана» и «Наполи» в Лиге чемпионов
Команды поспорят за выход в четвертьфинал.
22.03.2023 10:13
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Альба признался, что тяжело пережил уход Месси из «Барселоны»
Форвард покинул команду летом 2021 года.
22.03.2023 09:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика