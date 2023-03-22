«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Порту» Груйичем

«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Порту» Марко Груйича, в летнее трансферное окно, сообщают сербские СМИ.

По данным источника, представители «МЮ» уже контактировали с агентом футболиста. Отмечается, что Груйич может и сам отказаться от трансфера, поскольку выступал за «Ливерпуль» и более за этот клуб.

Помимо «МЮ» на Груйича претендует «Милан», который заинтересован в переходе. В 30 матчах за «Порту» во всех турнирах полузащитник забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.