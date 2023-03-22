«Милан» может продать Леау летом, если не договорится с футболистов о новом контракте

Итальянский «Милан» может продать нападающего Рафаэла Леау в летнее трансферное окно. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что это произойдет в случае, если клуб не сможет договориться о новом контракте с 23-летним португальцем. «Россонери» предложили футболисту соглашение с зарплатой в 6 миллионов евро в год с возможностью увеличения суммы до 7 миллионов, а сам игрок хочет фиксированный заработок в размере 7,5 миллионов евро в год без учета бонусов.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В текущем сезоне за команду Стефано Пиоли он провел 35 матчей, забил девять голов и отдал десять результативных передач.