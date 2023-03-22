Месут Озил объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил принял решение завершить игровую карьеру. Об этом он сообщил в соцсетях.

«В последние недели и месяцы, когда получил несколько травм, становится все более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену. Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями», - написал игрок.

Напомним, что за свое карьеру хавбек выступал за «Шальке», «Вердер», мадридский «Реал», лондонский «Арсенал», «Фенербахче» и «Башакшехир».