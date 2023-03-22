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Коло-Муани заявил, что до сих пор вспоминает, как он не забил в конце финала ЧМ-2022

В итоге сборная Франции уступила Аргентине.
22 марта 2023 15:04

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло-Муани заявил, что до сих пор вспоминает, как он не забил в конце финального матча чемпионата мира-2022 против национальной команды Аргентины (3:3, пенальти - 2:4).

«Этот момент мог изменить мою жизнь. Я бы с радостью оставил этот эпизод позади, как и многие, но случилось, как случилось. Такова жизнь», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что на последней минуте дополнительного времени Коло-Муани не смог реализовать выход 1 на 1, вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес спас свои ворота.

Коло-Муани заявил, что до сих пор вспоминает, как он не забил в конце финала ЧМ-2022
В итоге сборная Франции уступила Аргентине.
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