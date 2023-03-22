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Лам считает, что Мбаппе стоит покинуть «ПСЖ»: Он обладает качествами игрока мирового класса

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.
22 марта 2023 15:45

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам считает, что нападающему Килиану Мбаппе стоит уйти из «ПСЖ».

«Без сомнения, он обладает качествами игрока мирового класса. Но его талант не сочетается с остальной командой. Я даже представить себе не могу, какой поворот могла бы сделать карьера Мбаппе, если бы он покинул «Пари Сен-Жермен», - приводит слова экс-игрока зарубежная пресса.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз разочарован проектом «ПСЖ» и хочет уйти по окончании сезона. Кроме того, зарубежные СМИ уверяют, что нападающий пожалел о своем решении продлить контракт с клубом.

Напомним, договор Мбаппе действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 млн евро.

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