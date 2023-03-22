Лам считает, что Мбаппе стоит покинуть «ПСЖ»: Он обладает качествами игрока мирового класса

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам считает, что нападающему Килиану Мбаппе стоит уйти из «ПСЖ».

«Без сомнения, он обладает качествами игрока мирового класса. Но его талант не сочетается с остальной командой. Я даже представить себе не могу, какой поворот могла бы сделать карьера Мбаппе, если бы он покинул «Пари Сен-Жермен», - приводит слова экс-игрока зарубежная пресса.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз разочарован проектом «ПСЖ» и хочет уйти по окончании сезона. Кроме того, зарубежные СМИ уверяют, что нападающий пожалел о своем решении продлить контракт с клубом.

Напомним, договор Мбаппе действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 млн евро.