Талалаев покинул пост главного тренера московского «Торпедо»

Футбольный клуб «Торпедо» объявил об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте автозаводцев.

Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

После 20 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 8 очков.