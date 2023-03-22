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Талалаев покинул пост главного тренера московского «Торпедо»

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
22 марта 2023 15:46
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Торпедо» объявил об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте автозаводцев.

Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

После 20 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 8 очков.

источник: «Советский спорт»
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Ранее контракт со специалистом был расторгнут.
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