Талалаев покинул пост главного тренера московского «Торпедо»

Футбольный клуб «Торпедо» объявил об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте автозаводцев.
Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.
Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.
После 20 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 8 очков.
источник: «Советский спорт»