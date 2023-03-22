Казаков назвал причину ухода Талалаева из «Торпедо»

Известный журналист Илья Казаков заявил, что руководство «Торпедо» отменило запланированный сбор команды, о чем был поставлен перед фактом Андрей Талалаев.

«Если вы накануне отъезда команды на сбор решаете его отменить, поставив тренера перед фактом - возможно, вы сэкономите деньги, но тренера надо будет искать нового», - написал Казаков в своем телеграм-канале.

Напомним, что 50-летний специалист возглавлял москвичей с октября 2022 года. При нем команда провела 12 матчей, в которых потерпела 9 поражений.

В турнирной таблице РПЛ «Торпедо» после 20 туров занимает последнее, 16-е место.