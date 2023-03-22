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КДК РФС присудил «Пари НН» техническое поражение в матче с «Торпедо»

Данное решение принято из-за участие в игре дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова.
22 марта 2023 17:18

«Пари НН» решением КДК РФС присудили техническое поражение за участие дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова в матче 20-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:1).

Михайлов не имел права выходить на поле в минувшем матче из-за перебора желтых карточек. Два предупреждения в текущем сезоне он получил в матчах Второй лиги за петербургский «Зенит-2».

После перехода в «Пари НН» Михайлов заработал еще две желтые карточки. После четырех предупреждений за сезон футболист должен был пропустить следующую игру.

РПЛ не смогла блокировать участие Михайлова, так как электронная система управления соревнованиями лиги в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах.

КДК РФС удовлетворил протест «Торпедо» и аннулировал результат матча, присудив нижегородцам поражение со счетом 0:3.

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