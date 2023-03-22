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Кукурелья признался, что не знал, за какой клуб играл Фернандес до перехода в «Челси»

Испанец искал информацию в интернете о своем нынешнем одноклубнике во время чемпионата мира 2022 года.
22 марта 2023 18:50
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Челси» Марк Кукурелья поделился мнением о полузащитнике команды Энцо Фернандесе.

Отмечается, что аргентинский хавбек перешел в лондонский клуб из «Бенфики» в прошедшее зимнее трансферное окно.

«Во время проведения мундиаля я следил за Мак Аллистером, моим хорошим другом. Я смотрел матчи сборной Аргентины из-за него, однако в какой-то момент мое внимание привлек 24-й номер команды. Он был хорош, мне понравилась его игра, однако я даже не знал, из какого клуба этот футболист. Я пошел искать информацию о нем в интернете. Это оказался Энцо, который затем присоединился к нам», – приводит слова Кукурельи американская пресса.

Напомним, что Фернандес перешел в «Челси» из «Бенфики» в конце января 2023 года. Чемпион мира 2022 года обошелся «пенсионерам» в 120 миллионов евро.

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