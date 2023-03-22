«Ювентус» не будет выкупать полузащитника Паредеса у «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, который был арендован «Ювентусом» до конца сезона, не останется в туринском клубе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что арендное соглашение аргентинца включает в себя опцию выкупа.

Как утверждает источник, руководство «бьянконери» не впечатлила игра 28-летнего футболиста в чемпионате Италии, поэтому следующим летом он снова станет игроком парижан.

Добавим, что в текущем сезоне за «Ювентус» Паредес провел 28 матчей и отдал две результативные передачи.