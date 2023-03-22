Гендиректор «Пари НН» заявил, что намерен подать жалобу из-за присуждения технического поражения

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался насчет присужденного технического поражения в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо».

Отмечается, что нижегородская команда намерена подать заявление об обжаловании решения КДК РФС.

«Для начала, мы хотим извиниться перед нашими фанатами за данный инцидент. Мы не перекладываем ответственность с себя и сделаем все, чтобы больше таких ситуаций не возникало. Однако мы не согласны с данным решением и планируем подать жалобу в Апелляционный комитет РФС. Все в команде считают, что результата нужно добиваться лишь на футбольном поле», – приводит слова Измайлова пресс-служба нижегородцев.

Добавим, что в настоящий момент «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после 20 матчей.