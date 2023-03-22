ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гендиректор «Пари НН» заявил, что намерен подать жалобу из-за присуждения технического поражения

В матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» в составе нижегородцев появился полузащитник Ярослав Михайлов, которой не мог принимать участие во встрече из-за перебора желтых карточек.
22 марта 2023 19:20
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался насчет присужденного технического поражения в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо».

Отмечается, что нижегородская команда намерена подать заявление об обжаловании решения КДК РФС.

«Для начала, мы хотим извиниться перед нашими фанатами за данный инцидент. Мы не перекладываем ответственность с себя и сделаем все, чтобы больше таких ситуаций не возникало. Однако мы не согласны с данным решением и планируем подать жалобу в Апелляционный комитет РФС. Все в команде считают, что результата нужно добиваться лишь на футбольном поле», – приводит слова Измайлова пресс-служба нижегородцев.

Добавим, что в настоящий момент «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после 20 матчей.

Стало известно, кто может возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Конте 
Контракт итальянского специалиста истекает летом 2023 года.
22.03.2023 19:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гендиректор «Пари НН» заявил, что намерен подать жалобу из-за присуждения технического поражения
В матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» в составе нижегородцев появился полузащитник Ярослав Михайлов, которой не мог принимать участие во встрече из-за перебора желтых карточек.
22.03.2023 19:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ювентус» не будет выкупать полузащитника Паредеса у «ПСЖ»
Аргентинский хавбек вернется в парижскую команду по завершении сезона.
22.03.2023 19:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кукурелья признался, что не знал, за какой клуб играл Фернандес до перехода в «Челси»
Испанец искал информацию в интернете о своем нынешнем одноклубнике во время чемпионата мира 2022 года.
22.03.2023 18:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ильгиз Танташев станет главным арбитром товарищеского матча сборных Ирана и России 
Встреча между национальными командами запланирована на 23 марта.
22.03.2023 18:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Атлетико» интересуется нападающим «Ромы» Дибалой 
В контракте аргентинца прописана сумма отступных для иностранных команд в размере 12 миллионов евро.
22.03.2023 18:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча
Наставник «Урала» наказан за ненормативную лексику в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).
22.03.2023 17:38
Футбол
КДК РФС присудил «Пари НН» техническое поражение в матче с «Торпедо»
Данное решение принято из-за участие в игре дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова.
22.03.2023 17:18
Футбол
Казаков назвал причину ухода Талалаева из «Торпедо»
Ранее контракт со специалистом был расторгнут.
22.03.2023 17:00
Футбол
«Реал» поблагодарил Месута Озила, объявившего о завершении карьеры
Футболист прекращает выступления на профессиональном уровне.
22.03.2023 16:22
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика