Стало известно, кто может возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Конте 

Руководство «Тоттенхэм» определилось с основными кандидатами на должность главного тренера команды. Об этом сообщает британская пресса.
Ранее появилась информация, что нынешний наставник «шпор» Антонио Конте может быть уволен в ближайшее время.
Как утверждает источник, сменить итальянца могут Рубен Аморим, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Томас Тухель, Луис Энрике или Роберто Де Дзерби.
Напомним, что Конте стал главным тренером «Тоттенхэма» в ноябре 2021 года. В настоящий момент лондонская команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 28 проведенных встреч.