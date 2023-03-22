Карпин – о возможном переходе России в АФК: В данный момент у меня нет информации по этому поводу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«В данный момент я не обладаю информацией по этому поводу. Много разговоров о том, что Россия в скором времени перейдет в Азиатскую конференцию. Однако сейчас никакого решения нет. В любом случае, лучше играть, чем не играть совсем», – приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, что завтра, 23 марта сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Ирана в Тегеране. Вторая контрольная встреча подопечных Карпина со сборной Ирака запланирована на 26 марта в Санкт-Петербурге.