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Ройс желает продлить контракт с дортмундской «Боруссией»

Немец готов снизить требования к зарплате ради завершения карьеры в составе «шмелей».
22 марта 2023 20:19
автор: Глеб Шевяков

Марко Ройс планирует завершить профессиональную карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что контракт 33-летнего полузащитника с черно-желтыми рассчитан до конца нынешнего сезона.

По информации источника, немецкий хавбек рассчитывает продлить трудовое соглашение с клубом Бундеслиги с понижением заработной платы.

Напомним, что Ройс перешел в «Боруссию» в 2012 году. С тех пор за «шмелей» он отыграл 377 матчей, забил 161 гол и отдал 120 результативных передач.

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