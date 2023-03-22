Ройс желает продлить контракт с дортмундской «Боруссией»

Марко Ройс планирует завершить профессиональную карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает зарубежная пресса.
Отмечается, что контракт 33-летнего полузащитника с черно-желтыми рассчитан до конца нынешнего сезона.
По информации источника, немецкий хавбек рассчитывает продлить трудовое соглашение с клубом Бундеслиги с понижением заработной платы.
Напомним, что Ройс перешел в «Боруссию» в 2012 году. С тех пор за «шмелей» он отыграл 377 матчей, забил 161 гол и отдал 120 результативных передач.