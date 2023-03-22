Защитник «Аякса» Тимбер может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность покупки защитника «Аякса» Юррьена Тимбера. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что футболист выступал на чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Нидерландов.

Как утверждает источник, манкунианцы хотят усилить оборону команды 21-летним игроком в ближайшее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 42 миллиона евро.

Добавим, что Тимбер присоединился к академии «Аякса» в 2014 году. В текущем сезоне за амстердамский клуб он провел 37 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.