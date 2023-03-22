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Роналду оценил высокую конкурентоспособность лиги Саудовской Аравии

Португалец выступает в арабском чемпионате с января 2023 года.
22 марта 2023 20:54
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о качестве чемпионата Саудовской Аравии.

Отмечается, что 38-летний игрок перешел в саудовский клуб после расторжения своего контракта с «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года.

«Мне очень комфортно находиться здесь. Если бы это было не так, я бы сюда не перешел. Это конкурентоспособная лига. Просто нужно рассмотреть местный футбол поглубже. Безусловно, это не АПЛ, однако конкурентоспособность высока. И я очень рад этому факту. В будущем эта лига может стать 4-й или 5-й в мире с точки зрения конкурентоспособности», – приводит слова Роналду португальская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Аль-Наср» Роналду провел десять матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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