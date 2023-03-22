Месси ушел с тренировки «ПСЖ», посчитав, что Гальтье предлагает нападающим неэффективные упражнения

Стало известно, почему форвард «ПСЖ» Лионель Месси досрочно завершил одну из тренировок команды. Об этом сообщают французские СМИ.

По данным источника, аргентинский нападающий посчитал, что главный тренер Кристоф Гальтье предлагает нападающим неэффективные упражнения.

Отмечается, что наставник спокойно отреагировал на поступок игрока, так как решил не конфликтовать со звездами «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Месси и Гальтье повздорили во время тренировки. Тренер пытался уладить разногласия с футболистом, однако, тот был непреклонен и покинул занятия.