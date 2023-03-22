«Наполи» не намерен продавать Кварацхелию ближайшим летом

Руководство «Наполи» рассчитывает сохранить нападающего команды Хвичу Кварацхелию на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго в своих соцсетях.

Отмечается, что форвард входит в сферу интересов «Реала», который планирует подписать грузинского футболиста летом 2023 года.

Как утверждает источник, «адзурри» планируют отвергать все предложения по 22-летнему игроку грядущим летом и вступили в переговоры с ним по по поводу продления трудового соглашения на улучшенных условиях.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Наполи» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он отыграл 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.