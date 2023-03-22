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«Реал» претендует на полузащитника «Байера» Вирца 

Немецким хавбеком также интересуются клубы АПЛ и «Барселона».
22 марта 2023 21:56
автор: Глеб Шевяков

«Реал» рассматривает возможность подписания полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что в услугах немецкого игрока также заинтересованы несколько команд АПЛ и «Барселона».

По информации источника, королевский клуб вступил в трансферную гонку за подписание 19-летнего игрока. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Добавим, что Вирц выступает за «Байер» с 2020 года. В текущем сезоне за «фармацевтов» он провел 13 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

«Реал» претендует на полузащитника «Байера» Вирца 
Немецким хавбеком также интересуются клубы АПЛ и «Барселона».
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