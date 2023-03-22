«Реал» претендует на полузащитника «Байера» Вирца 

«Реал» рассматривает возможность подписания полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что в услугах немецкого игрока также заинтересованы несколько команд АПЛ и «Барселона».

По информации источника, королевский клуб вступил в трансферную гонку за подписание 19-летнего игрока. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Добавим, что Вирц выступает за «Байер» с 2020 года. В текущем сезоне за «фармацевтов» он провел 13 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.