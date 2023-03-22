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Ринат Билялетдинов: «Спартак» не провалился в сезоне и не взлетел

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов прокомментировал результаты московского «Спартака» после возобновления сезона Российской премьер-лиги.
22 марта 2023 22:31

«О психологической составляющей сложно сказать, не находясь в команде. Но ничего такого сверхъестественного — «Спартак» не провалился и не взлетел. Все наработки несгораемые, которые у них были раньше, они остались. Другое дело, что нет той скорости. Но и нет какого-то повода для уныния тоже. У нас нельзя недооценивать лигу в плане сопротивления. У нас очень хорошо умеют мешать командам играть. Это важный компонент футбола», — поделился Билялетдинов-старший своим мнением с «Газета.Ru».

«Спартак» в трех турах в весенней части сезона по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью, опустившись на третьем место в турнирной таблице РПЛ. На счету красно-белых 40 очков после 20 туров, и они отстают на один балл от «Ростова» и на восемь очков от лидирующего «Зенита».

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