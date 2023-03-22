Валерий Гладилин: Рассматривать Дзюбу как игрока сборной не целесообразно. Он вчерашний день

«Здесь разговор закрыл главный тренер, и это правильно. Мое мнение такое же. Артем Дзюба, ему 35 будет, он уже вчерашний день нашего футбола. Рассматривать его в перспективе как игрока сборной уже не целесообразно», — заявил Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru».

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. С начала ноября 2022 года форвард находился без команды после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор».

В минувшие выходные Дзюба не смог реализовать одиннадцатиметровый в ворота «Краснодара» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» все же одержал победу со счетом 3:2. Дзюба стал автором победного гола на 65-й минуте встречи.