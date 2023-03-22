Руслан Нигматуллин: Никакой тренер не сможет спасти «Торпедо»

«Мне кажется, что никакой тренер не сможет спасти «Торпедо». Талалаев очень хороший специалист, который умеет решать задачи. Но сейчас он попал в тупик. Чем раньше стороны бы расстались, тем лучше было бы для всех. Он многое пытался сделать для этой команды, но, видимо, все очень плохо. Прежде всего это вина футбольного клуба, а не главного тренера», — сказал Нигматуллин «Чемпионату».

В данный момент «Торпедо» занимает последнее место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков по итогам 20 матчей. В следующем туре московский клуб сыграет с «Ростовом», встреча пройдет 2 апреля.