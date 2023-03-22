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Сборная Украины примет участие в товарищеском матче против «Брентфорда»

Игра запланирована на 23 марта.
22 марта 2023 23:01
автор: Глеб Шевяков

Сборная Украины сыграет в контрольном матче с командой АПЛ, «Брентфордом». Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что встреча состоится завтра, 23 марта. Начало матча – 20:00 по московскому времени.

Сообщается, что игра пройдет без участия зрителей, на стадионе будут присутствовать только футболисты обеих команд, а также их представители, включая тренерские штабы.

Добавим, что в настоящий момент «Брентфорд» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 42 очка после 27 проведенных встреч.

Последний раз сборная Украины выходила на поле в сентябре 2022 года в матче Лиги Наций против национальной команды Шотландии.

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